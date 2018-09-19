Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu yeni sezonu açıyor

Yeni sezonu 3 Ekim'de Lorca'nın “Kanlı Düğün” oyunu ile açmaya hazırlanan Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu, sezon boyunca 2'si çocuk oyunu toplam 7 oyunla tiyatroseverlerin karşısında olacak. Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, iki yılda bir düzenlenen Tiyatro Festivali'nin de her yıl düzenleneceğini açıkladı.

Bu yıl 5'nci sezonu ile tiyatroseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanan Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu, dolu dolu programlarla sanatseverlere tiyatro keyfi yaşatacak. Yeni sezon programı, düzenlenen basın toplantısında kamuoyu ile paylaşıldı. Yüzüncüyıl Eğitim ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen toplantıya Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman, Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Fırat Emiroğlu, Nilüfer Belediyesi Tiyatro Koordinatörü E. Feza Soysal ile Nilüfer Belediyesi Tiyatro Müdürü Barış Ayas katıldı.

5'nci sezonu açmanın heyecanını yaşadıklarını söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, “ 2014 yılında, Dario Fo'nun ‘Ödenmeyecek Ödemiyoruz' oyunu ile yerleşik tiyatromuzu başlattık. Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu, o günden bu yana düzenli olarak her hafta perde açıyor. Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu'nun yönetim biçimi Türkiye'de örnektir. Demokrasiye inanan ve odak noktasına demokrasiyi alan bir kurum olarak Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu'nda da demokratik bir sistem geliştirdik. Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu'nu, bütün kararların demokratik bir anlayışla ve oy birliği ile alındığı genel kurul yönetiyor. Genel Kurul, yürütmeyi sağlamak maksadıyla bir yönetim kurulu seçiyor ve en yüksek oyu alan iki kişiden biri, iki yıllığına müdür olarak tayin ediliyor. Müdürlük en fazla iki dönem yapılabiliyor ve böylece bütün çalışanlar süreç içerisinde, aynı zamanda yürütmede yer alabiliyor” dedi.

Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu'nun yeni sezonda sergileyeceği oyunlar hakkında da bilgi veren Başkan Bozbey, maksatlarının herkesi tiyatronun güzelliğinde buluşturmak olduğunu ifade etti. Bozbey şöyle devam etti:

”Sezon boyunca 2'si çocuk oyunu olmak üzere toplam 7 oyunu izleyici ile buluşturacağız. 3 Ekim'de, Lorca'nın ‘Kanlı Düğün' adlı oyunla sezonu açacağız. 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Barış Erdenk'in yöneteceği oyunun provaları halen devam ediyor. Duayen rejisör Işıl Kasapoğlu'nun yöneteceği Orhan Kemal'in ünlü eseri ‘Murtaza' da, 7 Kasım'da Nâzım Hikmet Kültürevi sahnesinde Bursalılar'ın beğenisine sunulacak. Prof. Dr. Beliz Güçbilmez'in Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu için yazdığı biyografik bir Nâzım Hikmet oyunu olan ‘Beni Bekleme Kaptan', dünya prömiyerini Nilüfer'de yapacak. Oyun, 8 Mart Perşembe günü Nâzım Hikmet Kültürevi sahnesinde sahnelenecek. Oyunu, Uluç Esen yönetecek.”

Yeni sezon yeni sahne

Başkan Bozbey, Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu'nun, yeni sezonda Yüzüncüyıl Eğitim ve Sanat Merkezi'nde yeni bir sahnesinin de olacağını açıkladı. Bozbey, “Sahneye, geçen yıl çok genç yaşta hayatını kaybeden, tiyatro dünyasının önemli isimlerinden Ayşe Selen'in adını vereceğiz. Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu oyuncularından Oğuzhan Ayaz'ın yönettiği ‘Markalı Hava' isimli oyun 20 Kasım 2018 tarihinden itibaren, Batuhan Pamukçu'nun yönettiği ‘Titanik Orkestrası' da 11 Aralık 2018 tarihinden itibaren pazar günleri bu salonda izlenebilecek” dedi.

Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu'nun, çocuklar için de iki oyunla sahnede olacağını ifade eden Başkan Mustafa Bozbey, “Pelin Temur'un yazdığı Güray Dinçol'un yönettiği ‘Yeni Dünya-Bir Uzay Hikâyesi' isimli çocuk oyunu, 7 Ekim Pazar günü Konak Kültürevi Serdar Şafak Sahnesi'nde prömiyer yapacak. İkinci çocuk oyunu ‘Bahçe' de 21 Ekim Cumartesi gününde izleyici ile buluşmaya başlayacak. Prof. Dr. Tülin Sağlam'ın yönettiği Bahçe isimli oyunun yazarı Şamil Yılmaz. Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu, yeni oyunların yanı sıra geçen sezonun büyük ilgi gören üç oyununu da izleyici ile buluşturmaya devam edecek. Geçen sezon salonları dolduran ‘İki Efendinin Uşağı', ‘Cambazın Cenazesi' ve ‘III. Reich' da bu yıl sahnelenmeye devam edecek. Böylece bu oyunları kaçıranlar izleme şansı bulacak” şeklinde konuştu.

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, basın toplantısında tiyatro meraklılarına bir de müjde verdi. Bozbey, Nilüfer Belediyesi'nin 2 yılda bir düzenlediği Tiyatro Festivali'nin artık her yıl yapılacağını açıkladı. Başkan Mustafa Bozbey, “Bizler bugüne kadar Tiyatro Festivali'ni iki yılda bir yapıyorduk. Ancak yeni alınan kararla her yıla dönüştürdük. Böylece burada tiyatroseverlere de bu müjdeyi veriyoruz. 8 Mart 2019'da dünya prömiyerini yapacağımız ‘Bekle Beni Kaptan' oyunu ile 2019 Tiyatro Festivali'ni açacağız” dedi.

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 3 Ekim'de Lorca'nın “Kanlı Düğün” adlı oyunuyla başlayacak yeni sezonda her yaştan sanatseveri tiyatroda buluşmaya davet etti.