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03 Temmuz 2018 15:22

Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri çocuklarla şenleniyor

Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri çocuklar ve ebeveynleriyle şenleniyor.

Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri çocuklarla şenleniyor

03 Temmuz 2018 15:22


Nilüfer Belediyesi’nin bu yıl sekizincisini düzenlediği ve 6 yaş grubu çocuklarla ebeveynlerinin katıldığı "Biz Bu Yaz Kütüphanedeyiz" etkinliği, Üçevler Kütüphanesi’nde başladı. Okula başlayacak çocukları önce kütüphanelerle buluşturmayı hedeflediklerini belirten Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürü Şafak Pala, çocuklara seslendi. Pala, "Buradaki bütün kitapların hepsi sizleri bekliyor. Okumayı öğrendiğinizde buraya gelip okunmanızı bekliyor” dedi.


Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri’nde sadece okuma üzerine çalışmalar yürütmediklerini söyleyen Pala, şöyle devam etti:


“Aynı eviniz gibi, sevdiğiniz oyun alanlarınız gibi bir alan olsun istiyoruz. İstediğiniz zaman buraya gelebilirsiniz; okuldan çıkıp kütüphaneye gelip ders çalışmanızı, arkadaşlarınızla bilgilerinizi paylaşmanızı ve oyunlar oynamanızı istiyoruz. O yüzden de okula gitmeden, okumayı öğrenmeden önce bizi de tanımanızı istiyoruz" diye konuştu.


Şafak Pala’nın bilgilendirmesinin ardından "Biz Bu Yaz Kütüphanedeyiz" projesinin ilk etkinliği minikler ve ebeveynlerinin katılımı ile başladı.


26 Temmuz’a kadar sürecek projede, 6 yaş grubu Nilüferli çocuklar ve ebeveynleri, Nilüfer Belediyesi Üçevler, Demirci ve Çocuk Kütüphanesi’nde Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri, sabah ve öğleden sonra ikişer oturum ile kitaplarla buluşup, okuma serüvenine katılacaklar. Üçevler, Çalı, Demirci, Kayapa, Gümüştepe ve Ahmet Yesevi Mahallesi’ndeki çocuklar, buluşmalar sırasında dev kitap okuma, boyama, masal atölyesi, psikolog oturumu gibi faaliyetler yapılacak.




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