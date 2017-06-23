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23 Haziran 2017 09:38

Nilüfer Belediyesi personelinden ebru sergisi

Nilüfer Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü personeli Duygu Irkörücü, ilk kişisel ebru sergisini Nilüfer Belediyesi Halk Evi Sanat Galerisi’nde izlenime açtı.

Nilüfer Belediyesi personelinden ebru sergisi

23 Haziran 2017 09:38


Nilüfer Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü Personeli Duygu Irkörücü’nün “Suya düşen renkler” adlı ilk kişisel ebru sergisi sanatseverlerle buluştu. Sergide kağıt, kumaş ve üzerine ebru çekilmiş seramik eserler yer alıyor.


Irkörücü’nün 8 yıllık eserlerini izlenime sunduğu serginin açılışına Nilüfer Belediye Başkan Vekili Pınar Göz ile eşi Mert Irkörücü, kayınpederi eski CHP PM Üyesi Ali Nihat Irkörücü ve çalışma arkadaşları katıldı. Sanat dostu Nilüfer Belediyesi’nin çalışanlarının da aynı ruhu taşıdığını kaydeden Pınar Göz, çalışmalarından dolayı Duygu Irkörücü’yü kutladı. Duygu Irkörücü de eserlerini sergileme imkânı sunduğu için Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e ve çalışmalarında kendisine destek veren ailesine teşekkür etti.


Ebru sergisi, 6 Temmuz’a kadar Nilüfer Belediyesi Halk Evi Sanat Galerisi’nde sanatseverlerin izlenimine açık kalacak.




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