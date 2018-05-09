Nilüfer Belediyesi personeline indirim protokolü

Nilüfer Belediyesi, çeşitli kurum ve kuruluşlarla protokol imzalayarak personelinin özel indirimlerden yararlanmasını sağlıyor. Son olarak Nilüfer Belediyesi ve Queen Medikal ve Estetik arasında imzalanan protokol kapsamında belediye çalışanları güzellik merkezinin uygulamalarından özel indirimlerle yararlanacak. İmzalanan protokolle yüz gençleştirme ve vücut işlemlerinde nakitte yüzde 10 ile yüzde 40 arasında indirimler uygulanacak. Destekleyici saç uygulamalarında nakitte yüzde 10, yaşam için şifreleme uygulamalarında da yüzde 20 ile yüzde 40 arasında fiyatlarda indirim yapılacak.

Nilüfer Belediyesi Halk Evi’nde imzalanan protokol sonrasında Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Yalçın Işıkyıldız, atılan imza ile belediye personelinin, güzel ve kaliteli bir hizmetten daha indirimle faydalanma imkanı bulacaklarını söyledi.