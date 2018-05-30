Şehit ve gazilere minnet duyduklarını söyleyen Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Türkiye Cumhuriyeti bugün hür ve al yıldızlı bayrağımız dalgalanıyorsa, bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz” dedi.

Bursa’daki şehit aileleri ve yakınları ile gaziler, Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği iftarda biraraya geldi. Bir otelde düzenlenen iftara, CHP Bursa Milletvekilleri Erkan Aydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Nilüfer Kaymakamı Avni Oral, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, eşi Seden Bozbey, CHP Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş ve Nilüfer Belediye Meclisi Üyeleri de katıldı. Başkan Bozbey, iftar öncesinde masaları gezerek şehit yakınları ile sohbet etti.

Geniş katılımın olduğu iftarda ezanın okunmasıyla birlikte dualar edildi ve oruçlar hep birlikte açıldı.

İftarın ardından konuşma yapan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Bu vatan için, bizim barış içinde yaşamamız için fedakarlık yapan, göğsünü siper eden şehitlerimize ve gazilerimize büyük minnet duyuyoruz. Eğer Türkiye Cumhuriyeti bugün hür, ve ay yıldızlı bayrağımız dalgalanıyorsa, bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz” dedi.

Bütün şehitleri minnetle andıklarını söyleyen Bozbey, “Şehitlerimiz ve gazilerimiz,Türkiye Cumhuriyeti’nin sonsuza kadar yaşayacağının ölümsüz simgeleridir. Onlara minnettarız” diye konuştu.

Bozbey: “Hakkınızı helal edin”

Mübarek Ramazan ayında, sadece iyiliklerin ve iyi dileklerin buluştuğu iftar sofrasında bir arada olduklarını söyleyen Bozbey, dayanışma kenti Nilüfer’de böyle güzel bir buluşmaya ev sahipliği yapmaktan onur duyduklarını da ifade etti. Başkan Bozbey, bir de istekte bulundu. Bozbey, “Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan her bir yurttaş üzerinde hakkınız bulunuyor. O nedenle hakkınızı helal edin” dedi.

Gecede, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Bursa Şubesi Başkanı Metin Şenol Başkan, Bozbey’e dernek adına çiçek vererek teşekkür etti.