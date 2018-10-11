Nilüfer Belediyesi tarafından Nazif Akkan Camii güzelleştirildi

Nilüfer Belediyesi tarafından Nazif Akkan Camii'ne yapılan ek hizmet binası törenle açıldı.

Nilüfer Belediyesi tarafından yapılan Çamlıca Mahallesi'nde bulunan Nazif Akkan Camii'nin ek hizmet binaları ve çevre düzenlemesi törenle hizmete açıldı. Törene, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, başkan yardımcıları Yalçın Işıkyıldız, Nazlı Yazgan ile Ahmet Çakıcı, Nilüfer Müftüsü Mehmet Öztürk, Nazif Akkan Cami Derneği Başkanı Ahmet Yılmaz, Büyük Birlik Partisi Nilüfer İlçe Başkanı Mustafa Aydın, Çamlıca Muhtarı Orhan Öztürk ile cami cemaati katıldı. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Kur'an-ı kerim tilâvetiyle devam etti. Açılışta konuşan Mustafa Bozbey, Nilüfer'deki bütün camilere, bakım onarım çalışmaları, bahçe düzenlemeleri ve ek hizmet binalarının yapılması gibi konularda yardımcı olduklarını söyledi.

Nazif Akkan Camii'nin, yapılan hizmetlerle birlikte son derece güzel ek tesislere kavuştuğunu ifade eden Başkan Bozbey, “Yaklaşık 440 bin lira harcayarak, çay ocağının yanı sıra tuvaletler ve abdest alma yerleri yaptık. Ayrıca, musalla taşı sundurması ve gölgeliklerin de ihmal edilmediği çevre düzenlemesini gerçekleştirdik. Bunun yanı sıra camimizde malzeme serme ve çevre düzenlemesi yapıldı. Bank, piknik masası gibi ihtiyaçları da giderdik. Bütün bu hizmetlerimiz, mahallemize, şehrimize, ülkemize hayırlı olsun. Burada birlik beraberliğimiz, barışımız, kardeşliğimiz ve ülkemizin güzel geleceği için edeceğiniz dualar kabul olsun” dedi.

2018 yılında camilerin çevre düzenleme ihtiyaçları için yaklaşık 1 milyon TL harcadıklarını belirten Başkan Bozbey, “Bize ulaşan, desteğimizi isteyen her kesime, kimseyi ötekileştirmeden cevap vermeye çalışıyoruz. Ne olursa olsun, ‘önce insan' diyen, insanı bütün hizmetlerinin odağına alan bir kurumuz. İşte, bu anlayışımız doğrultusunda, Nilüferlilerin, doğumunda, düğününde, defninde yanındayız” ifadelerini kullandı.

Nilüfer Belediyesi olarak 2004 yılından bu yana Nilüfer'deki bütün ibadethanelerin ve camilerin temizliğini yaptıklarını belirten Başkan Bozbey, “Bu yıl boyunca Nilüfer'in 64 mahallesinde 106 ibadethanesinin 57 bin metrekare halısı yıkandı, temizliği yapıldı” diye konuştu.

Nilüfer Belediyesi'nin, Bursa'da ilk kez cenaze hizmetlerini ücretsiz olarak sunarak diğer belediyelere örnek olduğunu ifade eden Bozbey, Türkiye'de ilk kez imam istihdam eden kurum olarak da, yurttaşların cenaze evinde önemli ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyledi.

Verilen diğer hizmetler hakkında bilgiler veren Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, şöyle devam etti:

“Defin ruhsatlarında 7/24 vatandaşlarımızın yanında olduğumuz gibi, ücretsiz cenaze nakil aracı temin ediyoruz. Ve yine yıllardır, dayanışma maksadıyla taziye evine yemek gönderiyoruz. Camilerimizin temel atma, hafriyat, çevre düzenlemesi gibi hizmetleri karşılamaya çalışıyoruz. Nilüfer'deki bütün camilerimize, bank, piknik masası gibi ihtiyaçlarının giderilmesinde yardımcı oluyoruz. Camilerimize minder seccade dağıtımını da her yıl, Müftülüğün talepleri doğrultusunda gerçekleştiriyoruz. Bunun dışında, bugüne kadar 64 mahallemizde, 70 camimize 130 adet tente yerleştirildi. Çalışmalarımızı, müftülüğümüzle hareket ederek yapıyoruz, doğru iş yapmaya özen gösteriyoruz. ”

Camilerin, bulunduğu mekânların cazibe merkezleri olduğunu belirten Nilüfer İlçe Müftüsü Mehmet Öztürk de, “Nilüfer'imizde güzel camilerimiz var. Bunlarla iftihar ediyoruz. Bunda, belediyelerimizin katkıları var. Buralar, ilçemizin bir parçası, görünen yüzü. Emeği geçen, katkı koyan herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.