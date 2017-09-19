Nilüfer Belediyesi Türk El Sanatları Festivali’ne katıldı

Güzelbahçe Geleneksel Türk El Sanatları Festivali’ne katıldı.

İzmir’in Güzelbahçe Belediyesi ile Güzelbahçe Kültür Sanat ve Musiki Derneği iş birliğiyle düzenlenen 4. Geleneksel El Sanatları Festivali”de, Nilüfer Belediyesi de onur konuğu olarak yer aldı. Geleneksel el sanatlarının Türkiye’deki önde gelen temsilcilerinin hünerlerini sergilediği festivalde, Nilüfer Belediyesi Kaatı Atölyesi hocası Dilek Erim de yer aldı. Kaybolmaya yüz tutmuş kaatı sanatının Türkiye’deki önemli temsilcilerinden biri Dilek Erim, festivalde eserlerinden oluşan sergi açtı. Erim, ebru sanatı hakkında da bilgi ve tecrübelerini davetlilerle paylaştı.

Festivalde, Nilüfer Belediyesi’nin kültür ve sanat alanındaki çalışmalarının tanıtıldığı bir stant da açıldı.