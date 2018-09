Nilüfer Belediyesi üç gün boyunca denetlenecek

Nilüfer Belediyesi'nde Türk Loydu Vakfı tarafından denetleniyor.

Yönetim sistemleri belgelendirmesi çerçevesinde ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ve OHSAS 18001:2007 standartlarında tüm müdürlüklerde üç gün boyunca devam edecek olan dış denetim süreci, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve Türk Loydu Vakfı denetçilerinin katıldığı toplantıyla başladı. Mustafa Bozbey, 2000 yılında başlayan kalite yolculuğunun, 2003 yılında mükemmellik modeline geçişle devam ettiğini ifade etti. Yapılan denetimlerin, Nilüfer Belediyesi'nde yönetim sistemleri ve mükemmellik modelinin başarılı bir şekilde uygulanmasına katkı koyduğunu belirten Başkan Bozbey, “Küçük uygunsuzlukların çözümlenmesi konusunda yapılan teklifler, bizim sistemlerimizin daha da gelişmesini sağlıyor” dedi.

Nilüfer Belediyesi'nde son iki yıldır büyük uygunsuzluk yaşanmadığını söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, şöyle devam etti:

“Bu denetimde de aynı şekilde olacağını düşünüyorum. Eğer gözlem sonucu sistemlerimizde risk oluşturan kısımlar varsa, bir an önce iyileştirerek uygun hale dönüştürüyoruz. Her yıl bunların değerlendirmesini yapıyoruz. Her alanda yönetim sistemlerimizi güçlendirerek, halkın mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir hayat sürmesi için projeler geliştiriyoruz ve uyguluyoruz”.

Toplantının ardından denetim süreci başladı.