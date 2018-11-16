Nilüfer Belediyesi yayınlarıyla tarihe ışık tutuyor

2013 yılından bu yana Nilüfer'in bütün mahallelerinde tarih ve kültür araştırmaları yapan Nilüfer Belediyesi, elde edilen bilgileri de, “Kültür Envanteri Araştırmaları” yayınlarıyla gelecek kuşaklara miras bırakıyor.

Kent kültürünün korunması, geliştirilmesi ve gelecek kuşaklara aktarılmasına büyük önem veren Nilüfer Belediyesi, bu kapsamda 2013 yılından bu yana kültür ve tarih araştırmaları yapıyor. Araştırmaların yanı sıra arkeolojik kazı çalışmaları da gerçekleştiren Nilüfer Belediyesi, elde edilen bulgular sonucunda Gölyazı'nın 2600, Misi'nin de 2400 yıllık tarihi geçmişi olduğunu ortaya koydu. Nilüfer'in bütün mahallelerinde yapılan araştırma çalışmalarından elde edilen bu bilgiler, yazılı kaynaklarda bir araya getirilerek, geleceğe miras bırakılıyor.

Nilüfer Belediyesi bu kapsamda yayınladığı, Nilüfer'in mahallelerinin mercek altına alındığı “Nilüfer İlçesi Arkeolojik Kültür Envanteri I-II”, Gölyazı'da Apollonia Antik Kenti'ndeki Nekropol alanında kurtarma kazı ve araştırmalarından elde edilen verilerin yer aldığı “Apolloni a.R. Araştırmaları, Nekropol Kazıları 2016-2017” ile balıkçı ve kayıkçı Apolyontlular'ın geçmişinin yer aldığı “Apolyont'un Sakinleri” kitaplarını, kent belleğine kazandırdı.

Nilüfer Belediyesi, tarihe ışık tutan yazılı kaynakları yayınlarken, bir yandan da sözlü tarih çalışmaları gerçekleştiriyor. “Nilüfer'in Hikâyesi” adlı bu çalışmada, halk kültürü, üretim ve ekonomi, önemli yapılar ve tarihi kalıntılar, kentsel değişim, nüfus özellikleri, göç hatıraları, mutfak kültürü, el sanatları, zanaatkârlar, işgal ve milli mücadele yılları ile yerel tarih bilgileri yer alıyor.

Çalışmaları tamamlanan Nilüfer İlçesi Bizans ve Sonrası Kültür Envanteri ile sözlü tarih çalışması olan “Nilüfer'in Hikâyesi II” de, yakın zamanda yayınlanacak.