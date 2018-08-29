Nilüfer Belediyesi’nde iç denetim tamamlandı

Başkan Mustafa Bozbey, kalite yönetim sistemi ve mükemmellik modelinin çalışanlar tarafından benimsenmesinin çok önemli olduğunu söyledi.

Nilüfer Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından yürütülen “ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi İç Denetim Süreci”nin tamamlanmasının ardından çıkan sonuçlar yapılan toplantıda ele alındı. İç denetçilerin iştirakiyle Nilüfer Barış Meclisi’nde yapılan değerlendirme toplantısında iç denetçilerin görüşleri de ele alındı. Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de toplantıya katılarak elde edilen sonuçlarla ilgili bilgi aldı. Bozbey, gönüllülük esasıyla iç denetim sürecinde sorumluluk alan iç denetçilere teşekkür etti. Sistemin sahiplenilmesi gerektiğini belirten Başkan Mustafa Bozbey, şöyle konuştu:

“2000 yılında başladığımız kalite yolculuğumuz kapsamında hayata geçirilen modelin çalışanlar tarafından sahiplenilmesi için mücadele ediyoruz. Bütün müdürlükleri değerlendirdiniz. Biz mükemmellik modelinin personel tarafından sahiplenmesini çok arzu ettik. Bu modelin sadece başkan ve üst yönetim tarafından uygulanması kurumlar açısından uygun değildir. Çünkü kurumun yöneticileri gelip geçicidir. Sistemi bütün çalışanlar sahiplenirse işte o zaman daha iyi işler hale gelir. 44 arkadaşımız iç denetçi olarak bu görevi üstlendi. Yapılan denetlemeler ve değerlendirmeler olumlu sonuçlar veriyor. Bu tür denetimler kurumumuzun kalitesini daha üst seviyelere çıkartacak.”