Nilüfer Belediyesi’nden iş arayanlara destek

Nilüfer Belediyesi, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı İş ve Meslek Edindirme Bürosu aracılığıyla istihdama katkı koymaya devam ediyor. 2005 yılından bu yana iş arayan ile işveren arasında köprü olan Nilüfer Belediyesi, 2017 yılında yaklaşık 5 bin iş başvurusu aldı. İnternet ve İş Ofisi aracılığıyla bizzat olmak üzere günde ortalama 35 iş başvurusu alan Nilüfer Belediyesi geçen yıl 4 bin 677 kişiyi iş ilanlarına yönlendirdi. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü İş ve Meslek Edindirme Bürosu ayrıca, 2017 yılında 14 ayrı firma ile toplu görüşme gerçekleştirerek, 900 kişiyi işverenle bir araya getirdi.

Altı ayda 680 kişi işe yerleşti

2018 yılının ilk 6 ayında Nilüfer Belediyesi 5 bin 200 kişiyi işe yönlendirirken, 680 kişinin de işe yerleşmesine aracılık etti. Meslek edindirme kursları da düzenleyen Nilüfer Belediyesi, 2017 yılında Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, KOSGEB, Uludağ Soroptimist Kulübü ve özel işletmeler işbirliğiyle, garsonluk, uygulamalı girişimcilik, hasta ve yaşlı refakatçiliği, bebek ve çocuk bakıcılığı, kalıcı makyaj ile güzellik uygulamaları eğitimleri düzenledi. Bu eğitimlere katılan toplam 180 kişi sertifika alarak meslek edindi. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü İş ve Meslek Edindirme Bürosu önderliğinde 2018 yılının ilk altı ayında düzenlenen girişimcilik ve öz bakıma destek elemanı eğitimlerine katılan toplam 80 kişi de sertifika alarak iş bulma şanslarını arttırdı.

Nilüfer Belediyesi olarak, iş arayanlara destek olmak amacıyla iş ofisi aracılığıyla iş arayan ile işvereni buluşturduklarını ifade eden Başkan Mustafa Bozbey, “Belediyemize günde onlarca iş başvurusu geliyor. Kurum olarak bu soruna duyarsız kalmama adına yıllardır elimizi taşın altına koyduk. 2005 yılından bu yana iş arayan ile işveren arasında köprü olmaya çalıştık. İş arayanlara olanak sağlamak adına işletmelerle sürekli iletişim halindeyiz. Engelli, mavi yaka ve beyaz yaka statülerinde bir yılda yaklaşık 6 bin başvuru alıyoruz. Firmalarla, iş arayanları toplu görüşmeler düzenleyerek bir araya getiriyoruz. Ayrıca düzenlediğimiz mesleki eğitimlerle başvuranlara sertifika vererek meslek sahibi yapıyoruz. Bu yılın ilk altı ayında istihdam edilen kişi sayısı da 680. Bu da üstlendiğimiz görevin önemini ortaya koyuyor” dedi.