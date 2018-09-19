Nilüfer Belediyesi'nden öğrencilere kırtasiye yardımı

Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 2018-2019 eğitim öğretim yılı öncesi ilçe genelindeki ihtiyaç sahibi öğrencileri unutmadı. Daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da belirlenen kriterler sonucu 267 öğrenciye okulda gerekli olan çanta ve kırtasiye malzemesi dağıtıldı.

Kalem, defter, boya başta olmak üzere birçok araç gerecin içinde bulunduğu okul çantalarını alan aileler ve öğrenciler çok mutlu olduklarını belirterek yetkililere teşekkür etti.