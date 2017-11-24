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24 Kasım 2017 11:30

Nilüfer Belediyesi’nden Öğretmenler Günü gecesi

Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler, Gençlik ve Spor Hizmetleri, İnsan Kaynakları, Kütüphane ve Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüklerinde görev yapan eğitimciler, Öğretmenler Günü yemeğinde bir araya geldi.

Nilüfer Belediyesi’nden Öğretmenler Günü gecesi

24 Kasım 2017 11:30


Nilüfer Belediyesi, Öğretmenler Günü’nde, belediye bünyesinde görev alan eğitimcileri unutmadı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Kütüphane Müdürlüğü ve Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde görev yapan eğitmenler için, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla özel bir gece düzenlendi. Geceye Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman, Nilüfer Belediye Meclisi Üyeleri Aysel Okumuş ile Ahmet Kılıç da katıldı. Gecede, Nilüfer Belediyesi’nde görev yapan tüm eğitimcilere emeklerinden dolayı teşekkür belgesi verildi. Nilüfer Halk Dansları Topluluğu eğitmenleri de gecede gösteri sundu.




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