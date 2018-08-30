Diğer
Kategoriler
30 Ağustos 2018 14:17

Nilüfer Belediyesi’nden Yaylacık Mahallesi’ne Atatürk heykeli

Nilüfer Belediyesi tarafından Yaylacık Mahallesi’ne yapılan Atatürk heykeli 30 Ağustosta törenle açıldı.

Nilüfer Belediyesi’nden Yaylacık Mahallesi’ne Atatürk heykeli

30 Ağustos 2018 14:17


Yaylacık Mahalle Komitesi’nin talebiyle mahalle meydanına yapılan heykelin açılış törenine Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP Bursa milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Erkan Aydın, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Mehmet Turan Tansal, Yaylacık Mahalle Muhtarı Naci Kurçin ile siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Nutuklu Atatürk heykelinin açılış töreninde şiirler okundu, folklor gösterileri sunuldu.


Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, " Gururla belirtmeliyim ki, Yaylacık Mahalle Komitesi ve muhtarımız, Yaylacık halkının dileği olan Atatürk heykelini bizden ısrarla istediler. Biz de, Atatürk ilke ve devrimlerinin izinde, demokrasi, özgürlük, katılımcılık, sosyal belediyecilik, eşitlik ve vicdanı odak noktasına alan bir kurum olarak, bu isteği en kısa zamanda yerine getirdik. 3 metre boyundaki bu görkemli heykelin açılışını 30 Ağustos’un yıldönümünde yapmak bizim için onur, gururdur" diye konuştu.


Yaylacık Mahalle Muhtarı Naci Kurçin de Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve ekibine teşekkür etti. Konuşmalarının ardından Nutuklu Atatürk Heykeli’nin açılışı Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Yaylacık Mahallesi’nin yaşlı sakinleri arasında yer alan 92 yaşındaki Huriye Çağrı ve 87 yaşındaki Pembe Ertem ile mahalleli çocuklarla beraber yapıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    35°C
  • Pazar
    Sıcak
    35°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç