Nilüfer Belediyesi'ne çok yüksek insani gelişme ödülü

sırada yer alan Nilüfer Belediyesi'ni ödüllendirdi.

İnsani Gelişme Vakfı'nın (İNGEV), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) hedefleriyle bağlantılı olarak ilçeler arasında bu yıl ikincisini hazırladığı “İnsani Gelişme Endeksi-İlçeler 2017” (İGE-İ) raporunun sonuçları açıklandı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden Prof. Dr. Murat Şeker koordinasyonunda, büyü kşehir sınırları içinde yer alan bütün ilçeler ile en yüksek nüfusa sahip 186 ilçede yapılan araştırmaya göre Nilüfer geçen yıla nazaran bir basamak daha yükseldi. Eğitim, sağlık, sosyal hayat, yönetişim, şeffaflık, çevre, ulaşım ve altyapı gibi objektif göstergeler içeren 65 kritere göre yapılan sıralamada Nilüfer, 30 ilçenin bulunduğu “Yeşil Bölge” olarak adlandırılan “Çok Yüksek İnsanı Gelişme” grubunda Beşiktaş, Kadıköy, Çankaya ve Şişli belediyelerinin ardından 5'inci sırada yer aldı.

İnsani Gelişme Vakfı'nın (İNGEV), araştırma sonucuna göre dereceye giren belediyelere ödülleri İstanbul'da düzenlenen törende verildi.

İNGEV tarafından düzenlenen “Yerel Kampanya Teknikleri Konferansı”nda İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden Prof. Dr. Murat Şeker, yapılan değerlendirmeler ve kriterler hakkında bilgi verdi. Konferansın ardından ödüller, törenle sahiplerini buldu. Nilüfer Belediyesi'nin ödülünü Belediye Meclisi Üyesi Berna Hacer Bilici, İnsani Gelişme Vakfı Başkanı Vural Çakır'ın elinden aldı.