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Nilüfer Belediyesi'ne Japon personel

Personel değişimi projesi dolayısıyla Nilüfer Belediyesi’ne gelen Shota Aoki’ye kurum kimlik kartını Başkan Mustafa Bozbey teslim etti.

Personel değişimi projesi dolayısıyla Nilüfer Belediyesi'ne gelen Shota Aoki'ye kurum kimlik kartını Başkan Mustafa Bozbey teslim etti.


Nilüfer Belediyesi'nin kardeş şehri Tokai Belediyesi ile personel değişimi projesi sürüyor. Bursa'ya gelen Shota Aoki görevine başladı. Shota Aoki, belediyedeki çalışmalara başlamadan önce Başkan Mustafa Bozbey'i makamında ziyaret etti. Türkiye'de olmaktan mutlu olduğunu ifade eden Aoki, Nilüfer Belediyesi'nin kendisine çok şey katacağını söyledi.


Başkan Mustafa Bozbey de Nilüfer Belediyesi'nin 2007 yılından beri kardeş şehri olan Japonya'nın Tokai Belediyesi ile gerçekleştirdiği personel değişim programının çok verimli geçtiğini ifade ederek, Aoki'den görüşlerini kendilerine iletmesini istedi.


Başkan Bozbey, Nilüfer Belediyesi'nde personel olarak çalışacak olan Shota Aoki'ye kurum kimlik kartını da teslim etti.


7 Aralık'a kadar Nilüfer Belediyesi personeli olarak görev yapacak olan Shota Aoki, kendi uzmanlık alanında Nilüfer Belediyesi'nin yaptığı hizmet ve projeleri yerinde görecek.

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