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10 Ocak 2017 08:48

Nilüfer Belediyesi’nin sosyal medya çalışmaları SOBA’da anlatıldı

Nilüfer Belediyesi’nin sosyal medya çalışmaları SOBA’da anlatıldı

10 Ocak 2017 08:48

CHP’li belediyelerin sosyal medya çalışanları, Adana’da düzenlenen Sosyal Belediyeler Ağı Çalıştayı’nda buluştu. 40’a yakın belediyenin katıldığı çalıştayda, Nilüfer Belediyesi sosyal medya çalışanları örnek çalışmalarını anlattı.
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Cumhuriyet Halk Partili 40 belediyenin oluşturduğu Sosyal Belediyeler Ağı’nın (SOBA) ikinci buluşması Adana’nın Seyhan İlçesi’nde yapıldı.
Yaklaşık 40 belediyenin temsil edildiği çalıştaya Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar da katıldı. Çalıştayda Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Esengül Ayyıldız yeni medya konulu bir sunum yaptı.
N ilüfer Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün bünyesinde yer alan sosyal medya ekibi de Seyhan Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen SOBA toplantısındaydı. CHP’li belediyelerde sosyal medya kullanma politikasının oluşturulması ve belediyeler arasında bilgi alışverişini artırmak amacıyla kurulan SOBA Çalıştayı’nda Gözde Dursun, Yankı İçöz ve Ali Cenk Algün, Nilüfer Belediyesi’nin sosyal medya yönetimini katılımcılara anlattı. Toplantıda Nilüfer Belediyesi’nin dijital mecralarının kullanım politikası ve yönetimine ilişkin detaylar paylaşıldı.
Çalıştayda Muratpaşa Belediyesi ile Edremit Belediyesi de sunum yaptı. Bir sonraki çalıştay Kapaklı ve Çerkezköy Belediyelerinin ev sahipliğinde Tekirdağ’da yapılacak.



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