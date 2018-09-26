Nilüfer Belediyesi'yi Kırcaali'ye örnek oldu

Nilüfer Belediyesi'nin can dostlarla ilgili çalışmaları Bulgaristan'ın Kırcaali Belediyesi'ne örnek oldu.

Davet üzerine Kırcaali'ye giden Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Fikriye Eker ile Dış Sunum Hizmetleri Sorumlusu Ercan Şahin, Bulgaristan'daki can dostları için çalıştay gerçekleştirdi. Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Aziz ve yerel hayvan koruma gönüllülerinin katıldığı çalıştayda Fikriye Eker, Nilüfer Belediyesi'nin can dostlara yönelik yaptığı çalışmaları anlattı. Kırcaali'deki sokak hayvanlarının insanlara ürkek yaklaştığını gözlemlediklerini ifade eden Eker, “Öncelikle sokak hayvanlarının gerekli sağlık kontrolleri yapılarak, ıslah edilmesi gerekiyor. Belediye imkanları doğrultusunda kısırlaştırma ve kimliklendirme çalışmaları yapılmalı. Nilüfer Belediyesi iş birliğiyle şehrin belirli bölgelerinde yapacağımız beslenme ve su odakları ile kedi evleri, sokak hayvanlarının yaşam şartlarını kaliteli hale getirecektir” dedi.

Fikriye Eker ve beraberindekiler, çalıştayın ardından, Kırcaali Belediyesi'nin mevcut hayvan barınağını ve yeni yapılacak hayvan bakım ve tedavi merkezini inceleyerek, fikir alışverişinde bulundu.

Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Aziz, yeni yapılacak olan hayvan bakım ve tedavi merkezinde, Nilüfer Belediyesi'nin bilgi ve tecrübelerinden faydalanmak istediklerini ifade etti. Aziz, “Nilüfer Belediyesi'nin beslenme ve su odakları ile kedi evleri projelerini, Kırcaali'de hizmete sunmak istiyoruz. Bu konuda Nilüfer Belediyesi ile ortaklaşa çalışabiliriz” dedi.