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22 Aralık 2017 16:20

Nilüfer Belediyespor devreyi 14 puanla kapattı

Hentbol Erkekler Süper Ligi’nin ilk yarısının kapanış maçında, Nilüfer Belediyespor rakibi Antalyaspor ile 20-20 berabere kaldı.

Nilüfer Belediyespor devreyi 14 puanla kapattı

22 Aralık 2017 16:20

Nilüferli hentbolcular ilk yarıyı 14 puanla beşinci sırada bitirdi.


Nilüfer Belediyespor rakibi Antalyaspor’u evinde ağırladı. Nilüfer Belediyesi Üçevler Spor Salonu’nda oynanan müsabakaya her iki ekip de temkinli başladı. İlk yarı boyunca iki takım da ser savunma uyguladı. İlk yarıyı Antalyaspor 7-6 önde tamamladı.


İkinci yarıda ise seyirciler bol heyecanlı ve bol gollü bir maç izledi. İlk yarının aksine iki takım da hızlı hücumlarla art arda gol buldu. Maçın son 5 dakikasına Nilüfer Belediyespor


19-17 üstünlükle girdi. Son dakikalarda ataklarını sıklaştıran konuk ekip maçın bitime 1 dakika kala beraberliği yakaladı. Büyük mücadeleye sahne olan son dakikada iki takım da gol bulamayınca maç 20-20’lik beraberlikle sonuçlandı.


Nilüfer Belediyespor, Erkekler Hentbol Süper Ligi’nin ikinci devresine 21 Ocak 2018 tarihinde kendi evinde oynayacağı Aziziye Belediyesi Termalspor maçı ile başlayacak.




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