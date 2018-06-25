Nilüfer Belediyespor Hentbol Türkiye Şampiyonu

Küçük Erkekler Hentbol Türkiye Şampiyonası’nda, Nilüfer Belediyespor fırtınası esti. Afyonkarahisar ev sahipliğinde, 18-23 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen şampiyonada mücadele eden Nilüfer Belediyespor, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Tınaztepe Spor Salonu’nda yapılan maçlar, büyük çekişmeye sahne oldu. 4 grupta 14 takımın mücadele ettiği şampiyonanın finalinde, Nilüfer Belediyespor ile TED Ankara Kolejliler karşı karşıya geldi. Nefes kesen maçın sonunda rakibine 35-32 üstünlük sağlayan Nilüfer Belediyespor, Küçük Erkekler Türkiye Şampiyonu oldu.

Başarılarından dolayı Nilüfer Belediyespor’lu hentbolcuları, teknik heyeti ve yönetimi kutlayan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Spora ve sporcuya verdiğimiz önemin meyvelerini, takımlarımızın başarılarıyla alıyoruz. Nilüfer Belediyesporumuz, alt ve üst liglerde katıldığı turnuvalarda hem Nilüfer’i hem de Bursa’yı başarılarıyla en iyi şekilde temsil ediyor. Şampiyon olan takımımızı, teknik heyeti ve yönetimi kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.