Nilüfer Belediyespor hentbolda sol kanada güç kattı

Türkiye Erkekler Hentbol Süper Ligi’nde mücadele eden Nilüfer Belediyespor, kadrosunu yeni transferlerle güçlendirmeye devam ediyor. Yeşil mavi beyazlı ekip son olarak Sırbistan Ligi takımlarından Spartak Vojput’ta oynayan 21 yaşındaki sol oyun kurucu Spasoje Gacevic ve 25 yaşındaki sol kanat oyuncusu Marko Perovic ile sözleşme imzaladı. Nilüfer Belediyespor Üçevler Spor Tesisleri’nde düzenlenen imza töreninde konuşan Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Muhammet Aydın, yeni sezonda mücadele gücü yüksek, genç bir ekiple yola devam edeceklerini söyledi. Aydın, “Yeni sezonda teknik kadro ve sporcularımızın başarılı olacaklarına inanıyoruz. İhtiyaca göre transfer çalışmalarımız devam ediyor“ dedi.

Nilüfer Belediyespor ile sözleşmeye ima atan Spasoje Gacevic ve Makro Perovic de takımlarının başarısı için ellerinden geleni yapacaklarını belirttiler.