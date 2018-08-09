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09 Ağustos 2018 16:48

Nilüfer Belediyespor yeni transferlerle güçleniyor

Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, kaleci Aleksandar Pejcinovic, orta oyuncu Milos Prodanoviç ve pivot Dusan Andreceviç ile sözleşme imzalayarak kadrosunu güçlendirdi.

Nilüfer Belediyespor yeni transferlerle güçleniyor

09 Ağustos 2018 16:48


Erkekler Hentbol Süper Ligi’nde mücadele eden Nilüfer Belediyespor, transfer çalışmalarına hız verdi. Yeşil mavi beyazlı ekip, Batman Belediyespor’dan orta oyuncu Milos Prodanoviç, İsrail’in Ramat Hasharon takımından pivot Dusan Andreceviç ile geçen sezon Merzifon Belediyespor forması giyen ve daha önce de Nilüfer Belediyespor’un kalesini koruyan Aleksandar Pejcinovic’i kadrosuna kattı. Başarılı sporcular, Nilüfer Belediyespor Başkanı Muhammet Aydın ile Üçevler Spor Tesisleri’nde düzenlenen imza töreninde, kendilerini Nilüfer Belediyesporlu yapan sözleşmeyi imzaladı.


İmza sonrası açıklamalarda bulunan Nilüfer Belediyespor Başkanı Muhammet Aydın, yeni sezonda iddialı olduklarını söyledi. Aydın, “Bu sezon, tecrübeli yabancı oyuncular ve altyapımızdan yetişen genç oyunculardan kurulu dinamik bir kadro oluşturacağız. Türkiye’deki yetenekli gençleri de takip ediyoruz. Amacımız, 6-7 yıllık iskelet kadroyu oluşturmak” dedi.




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