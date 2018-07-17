Nilüfer Belediyespor’da iki imza birden

Yeşil mavi beyazlı ekip, A Milli oyuncusu Özgenur Yurtdagülen ile sözleşme yenilerken, geçen sezon Beylikdüzü Voleybol İhtisas Kulübü’nde forma giyen orta oyuncu Hande Korkut’u da kadrosuna kattı. Her iki oyuncu, Nilüfer Belediyespor Başkanı Muhammet Aydın’ın da katıldığı Üçevler Spor Tesisleri’ndeki imza töreninde sözleşmeyi imzaladı.

Transfer çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunan Nilüfer Belediyespor Başkanı Muhammet Aydın, “Daha önce iç transferde Selin Arifoğlu ile sözleşme yenilemiştik. Bugün atılan imzalarla birlikte kadromuzun orta alan mevkisini oluşturmuş olduk. Diğer mevkiler için çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Aydın, Bursa’nın gurur duyacağı, izleyenlere keyif veren başarılı bir takım oluşturmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

Voleybola Osmangazi Üniversitesi altyapısında başlayan Korkut, sırasıyla Anadolu Üniversitesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyespor, Karşıyaka, Rota Koleji, Çanakkale Belediyespor, Trabzon İdman Ocağı ve Beyliklikdüzü Voleybol İhtisas Kulüplerinde forma giydi.