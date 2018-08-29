Nilüfer Belediyespor’da teknik kadro hazır

Nilüfer Belediyespor, Vestel Venüs Sultanlar Ligi 2018-2019 sezonu için hazır. Yabancı oyuncu transferlerinin ardından teknik kadro transferi de tamamlandı. Nilüfer Belediyespor, geçen yıl takımın başına getirilen Başantrenör Alper Hamurcu ile 1 yıl daha devam kararı aldı. Alper Hamurcu Nilüfer Belediyespor Başantrenörlüğü görevinin yanı sıra Türkiye Kadın Voleybol A Milli Takımı Yardımcı Antrenörlüğü görevini de yürütecek. Mavi yeşil beyazlı ekip istatistik antrenörü Tamer Altay ve fizyoterapist Mümin Seven’in de sözleşmelerini bir yıl uzattı.

Nilüfer Belediyespor’da Başantrenör Alper Hamurcu’nun yardımcılarının transferi de gerçekleştirildi. Türkiye Erkek A Milli Takımı’nda görev yapan kondisyoner Onur Çoban ve yine voleybol millî takımlarının altyapısında görev yapan yardımcı antrenör Canberk Tekmen ile bir yıllık sözleşme imzalandı.