Diğer
Kategoriler
29 Ağustos 2018 17:19

Nilüfer Belediyespor’da teknik kadro hazır

Vestel Venüs Sultanlar Ligi’nde başarı ile mücadele eden Nilüfer Belediyespor, 2018-2019 sezonu için teknik kadroyu oluşturdu.

Nilüfer Belediyespor’da teknik kadro hazır

29 Ağustos 2018 17:19


Nilüfer Belediyespor, Vestel Venüs Sultanlar Ligi 2018-2019 sezonu için hazır. Yabancı oyuncu transferlerinin ardından teknik kadro transferi de tamamlandı. Nilüfer Belediyespor, geçen yıl takımın başına getirilen Başantrenör Alper Hamurcu ile 1 yıl daha devam kararı aldı. Alper Hamurcu Nilüfer Belediyespor Başantrenörlüğü görevinin yanı sıra Türkiye Kadın Voleybol A Milli Takımı Yardımcı Antrenörlüğü görevini de yürütecek. Mavi yeşil beyazlı ekip istatistik antrenörü Tamer Altay ve fizyoterapist Mümin Seven’in de sözleşmelerini bir yıl uzattı.


Nilüfer Belediyespor’da Başantrenör Alper Hamurcu’nun yardımcılarının transferi de gerçekleştirildi. Türkiye Erkek A Milli Takımı’nda görev yapan kondisyoner Onur Çoban ve yine voleybol millî takımlarının altyapısında görev yapan yardımcı antrenör Canberk Tekmen ile bir yıllık sözleşme imzalandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç