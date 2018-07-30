Nilüfer Belediyesporlu atletlerden büyük başarı

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) tarafından Bursa’da düzenlenen “Naili Moran Yaş Gruplar U16 Atletizm Festivali”ne katılan Nilüfer Belediyesporlu atletler, aldıkları başarılarla turnuvaya damga vurdu. 28-29 Temmuz tarihlerinde Bursa Valiliği Olimpik Atletizm Stadyumu’nda gerçekleştirilen turnuvada Nilüfer Belediyesporlu atletler, çeşitli dallarda 8 birincilik, 7 ikincilik ve 4 üçüncülük elde ederek Nilüfer’i en iyi şekilde temsil etti. 97 sporcunun katıldığı 13’üncü Bölge Yarışları’nda 12 yaş erkekler kategorisinde Nilüfer Belediyespor’dan Ali Asaf Parlak, 60 metre koşu, uzun atlama ve fırlatma topu branşlarında birincilik kürsüsüne çıktı. 12 yaş erkekler kategorisinde Arda Kurtulan da yüksek atlamada ikinci, 60 metre koşu ve uzun atlamada üçüncü oldu.

Tuğra Alp isimli genç atlet de 13 yaş erkekler kategorisi 60 metre engellide birinci olurken, uzun atlamada ikincilik kürsüsüne çıktı. Mehmet Efe Aydın, 60 metre engellide ikinci, uzun atlamada üçüncülük elde ederken, Yuşa Sel, fırlatma topunda ikinci olmayı başardı. 15 yaş erkeklerde de Mustafa Mert Topal, yüksek atlamada birinci, uzun atlamada ikinciliği elde etti.

14 yaş kızlarda Rüya Tair yüksek atlamada birinci olurken, 100 metre koşuda ikinci oldu. 15 yaş kızlarda da Reyyan Ataman yüksek atlamada ikinciliği elde etti.

Ayrıca üç branş toplamında 12 yaş erkeklerde Ali Asaf Parlak ile 13 yaş erkeklerde Tuğra Alp birinci, 12 yaş erkeklerde Arda Kurtulan üçüncü oldu.

Sporcuları, aldıkları başarılardan dolayı kutlayan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, spora ve sporcuya destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.