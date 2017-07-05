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05 Temmuz 2017 17:58

Nilüfer Belediyesporlu Hakan Akkaya dünya şampiyonu

Polonya’nın başkenti Varşova’da gerçekleştirilen U23 Tekerlekli Sandalye Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil eden Nilüfer Belediyesporlu Hakan Akkaya, erkekler flöre branşında dünya şampiyonu oldu.

Nilüfer Belediyesporlu Hakan Akkaya dünya şampiyonu

05 Temmuz 2017 17:58


3 Temmuz’da Polonya’nın başkenti Varşova’da başlayan U23 Tekerlekli Sandalye Dünya Şampiyonası’nın erkekler flöre branşında Türkiye’yi temsil eden Milli eskrimci, rakiplerini geride bırakarak şampiyon oldu. 10 ülkeden 20 sporcunun katıldığı şampiyonanın ilk turunda mağlubiyet yüzü görmeyen Nilüfer Belediyesporlu Hakan Akkaya, eleme tablosuna ilk sıradan girdi. Japon rakibi Tsuyoshi Fukuda’yı 15-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen Akkaya, çeyrek finalde de Hong Kong’dan Ho Yin Chu karşısında 15-2 gibi farklı skorla galip geldi. Şampiyonanın yarı finalinde İtalya’dan Matteo Dei Rossi’yle mücadele eden Hakan Akkaya, karşılaşmayı 15-12 kazanarak finale yükseldi. Hakan Akkaya, final maçında da bir diğer İtalyan sporcu Emanuele Lambertini’yi 15-13’lük skorla yenerek dünya şampiyonluğunu ilan etti ve altın madalyanın sahibi oldu.


Elde ettiği dereceyle büyük bir sevinç yaşatan Nilüfer Belediyesporlu Hakan Akkaya, şampiyonanın epe branşında da çeyrek final mücadelesini sürdürüyor. Akkaya, daha önce katıldığı dünya şampiyonalarında 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazanmıştı.




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