Nilüfer BVA Balkan Beach Tour'da ödüller sahiplerini buldu

Nilüfer Belediyesi'nin, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ve Balkan Voleybol Birliği (BVA) iş birliğiyle düzenlediği 2018 BVA Balkan Beach Tour'da kupa ve madalyalar sahiplerini buldu.

Nilüfer Belediyesi'nin, 2016 yılından bu yana Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ve Balkan Voleybol Birliği (BVA) iş birliğiyle düzenlediği 2018 BVA Balkan Beach Tour, bu yıl da heyecan dolu anlara sahne oldu. Nilüfer Görükle Balkan Panayırı ile eş zamanlı olarak düzenlenen, Balkan Mahallesi'nde oluşturulan plaj voleybolu sahasında gerçekleşen maçlar nefes kesti. Şampiyonada 5 ülkeden kadınlarda 12 takım, erkeklerde 14 takım toplam 52 sporcu, 4 gün boyunca şampiyonluk mücadelesi verdi. Şampiyonanın son gününde, final heyecanı yaşandı.

Turnuvanın finalinde, Murat Giginoğlu-Volkan Göğtepe ikilisi ile Selçuk Şekerci-Dündar Yıldırım ikilisi karşı karşıya geldi. Rakibini 2-0 mağlup eden Murat Giginoğlu-Volkan Göğtepe ikilisi, 2018 BVA Balkan Beach Tour Nilüfer Etabı'nı şampiyon olarak tamamladı.

Selçuk Şekerci-Dündar Yıldırım ikilisinin ikinci olduğu turnuvada, Hasan Hüseyin Mermer-Yusuf Özdemir ikilisi de üçüncülük aldı. Kadınlar finalinde de Bulgaristan ve Yunanistan karşı karşıya geldi. Finaldeki rakibi Mishonova-Angelova ikilisini 2-0 yenen Tsopoulou-Manavi turnuvanın şampiyonu oldu. Üçüncülük mücadelesinde de Bulgaristan'dan Duleva-Dinova ikilisini 2-1 mağlup eden Aleyna Vence-Bahanur Gökalp ikilisi turnuvayı 3. sırada tamamladı.

Şampiyonada maçların tamamlanmasının ardından ödül töreni düzenlendi. Dereceye girenlere ödüllerini Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve yetkililer takdim etti.