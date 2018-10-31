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Nilüfer Edebiyat Müzesi'nde edebî buluşmalar

Nilüfer Edebiyat Müzesi, Varlık Dergisi editörü Mehmet Erte’nin "Kurmacanın Doğası Üzerine" adlı atölye çalışmasına ev sahipliği yapıyor.

Nilüfer Edebiyat Müzesi, Varlık Dergisi editörü Mehmet Erte'nin "Kurmacanın Doğası Üzerine" adlı atölye çalışmasına ev sahipliği yapıyor.


Nilüfer Belediyesi'nin Misi Mahallesi'nde (Gümüştepe) hayata geçirdiği Edebiyat Müzesi, edebî buluşmalara ev sahipliği yapıyor. Müzede, Varlık Dergisi'nin 85'inci yılına atıfla 13 Ekim'de açılan "Varlık - Bir Uzun Koşu" sergisinin ardından, Varlık Dergisi editörü Mehmet Erte de "Kurmacanın Doğası Üzerine" atölye çalışmaları gerçekleştiriyor. 20 Ekim'den bu yana devam eden ve 8 hafta sürecek olan atölye çalışmalarına edebiyat tutkunlarının ilgisi büyük.


Nilüfer Edebiyat Müzesi'nde gerçekleştirilen Mehmet Erte'nin atölye çalışmalarında "Özgün bir edebiyata gerçekten hazır mıyız? - Modernist tavır / Başkaldırı yolları", " Gündelik hayatta anlatının doğası - Bizi kuşatan senaryoları okumak / Hikâyeden öyküye", "Anlatı(m) biçimleri


Anlatmak mı, göstermek mi? - Kahraman burada, anlatıcı nerede? ve "Kurmacanın matematiği" gibi konular ele alınıyor.

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