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23 Mayıs 2018 12:47

Nilüfer genç oyuncularla sözleşmeyi uzattı

Nilüfer Belediyespor Hentbol Erkek Takımı’nda oynayan genç oyuncular Hasan Geyik ve Ömür Pehlivan ile sözleşmeyi bir yıl daha uzattı.

Nilüfer genç oyuncularla sözleşmeyi uzattı

23 Mayıs 2018 12:47


Nilüfer Belediyespor Hentbol Erkekler Süper Ligi 2018-2019 sezonu için kadro kurma çalışmalarını öncelikle iç transfer çalışmaları ile sürdürüyor. Nilüfer Belediyespor, genç oyuncular Hasan Geyik ve Ömür Pehlivan ile sözleşmeyi bir yıl daha uzattı.


Nilüfer Belediyespor altyapısından yetişen 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu Hasan Geyik ve 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Ömür Pehlivan, Nilüfer Belediyespor Tesisleri’nde, Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Muhammet Aydın ile bir yıllık sözleşmeyi imzaladılar.


Öncelikle iç transfer çalışmalarını tamamlayacaklarını açıklayan Kulüp Başkanı Muhammet Aydın “ İlk olarak milli oyuncumuz Ömer Ozan Arifoğlu ile anlaştık. Spor disiplinine uyan sporculardan kurulu, uzun yıllar bir arada oynayacak genç bir takım oluşturmak istiyoruz. Bu doğrultuda altyapıdan gelen oyuncularımızla birlikte, takip ettiğimiz genç oyuncuları transfer ederek, dinamik bir ekiple mücadele edeceğiz” dedi.




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