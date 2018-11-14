Nilüfer GESK ligi ikinci tamamladı

Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu'nun Alanya'da düzenlediği Futsal 1. Lig 2. yarı maçlarında ikinci olarak başarılarına yenisini ekledi.

Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü (GESK), 8 yıldır 2 devreli lig olarak oynanan Futsal 1. Ligi'nde sekizinci kupasını aldı. Bugüne kadar 5 yıl üst üstte şampiyon olan Nilüfer GESK, bu yıl ikinci yarıdaki 7 maçın yedisini de kazanmasına rağmen, ilk yarı maçlarında yaşanan sakatlıklardan dolayı puan kaybetti. Sezon boyunca başarılı performans sergileyen Nilüfer GESK Futsal Takımı, ligi ikinci sırada tamamlayarak, ikincilik kupasını Bursa'ya getirdi.

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Futsal Takımı'nı elde ettiği başarı için kutladı. Bozbey, katıldıkları karşılaşmalardan başarıyla dönen Nilüfer GESK sporcularının her zaman yanında olduklarını da sözlerine ekledi.