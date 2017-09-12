Nilüfer GESK, Türkiye Şampiyonası’ndan 3 madalyayla döndü

Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü (GESK), katıldığı müsabakalarda başarılara imza atarak dönüyor. Son olarak 10-11 Eylül tarihlerinde Aksaray’da düzenlenen Türkiye Halter Şampiyonası’na katılan Nilüfer Belediyesi GESK, bir gümüş ve iki bronz madalya alarak Bursa’yı en iyi şekilde temsil etti. Nilüfer Belediyesi GESK adına 75 kiloda mücadele eden İsmail Bakış, gençler klasmanında ikinci, büyükler klasmanında ise üçüncü olarak kulübün müzesine iki madalya götürmeyi başardı.

82,5 kiloda turnuvada yer alan Emre Turhan da şampiyonada üçüncülük elde ederek bronz madalya kazandı.

Turnuvadan dereceyle dönen Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Ali Genç, sporcuları başarılarından dolayı kutladı. Genç, “Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü ülkemizin en başarılı kulübü olma özelliğini devam ettiriyor. Sezon kapanmadan önce bu yıl ulusal ve uluslararası başarı sayımızı artırdık. Sezon boyunca 77 defa kürsüye çıkarak, bir yılda en çok derece alan kulüp olma unvanına sahip olduk. Bu başarıların sağlanmasında emeği geçen Nilüfer Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey’e ve takımda mücadele eden sporcularımıza teşekkür ediyorum” dedi.