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29 Ağustos 2018 14:37

Nilüfer Halk Dansları Avanos’ta

Nilüfer Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, 5.

Nilüfer Halk Dansları Avanos’ta

29 Ağustos 2018 14:37

Geleneksel Avanos Halk Panayırı ve Şenliği’nde ilgi odağı oldu.


Nilüfer Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, bu kez Nevşehir’de düzenlenen 5. Geleneksel Avanos Halk Panayırı ve Şenliği’ne damga vurdu. Kapadokya bölgesinde yapılan şenlikte Nilüfer Belediyesi Halk Dansları Topluluğu da gösteri sundu. Türkiye’nin değişik yörelerinden oyunlar sergileyen Nilüfer ekibi, geleneksel kostümleriyle de ilgi topladı. Yerli halkın yanı sıra bölgedeki turistlerin de izlediği gösteriler sonunda Nilüfer ekibi büyük alkış aldı. Avanos Belediye Başkanı İsmet İnce, gösteri sonunda Nilüfer Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’na Avanos hatırası olarak el sanatı ürünlerinden oluşan hediyeler vererek teşekkür etti.




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