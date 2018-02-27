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27 Şubat 2018 09:35

Nilüfer Halk Dansları Topluluğu 18 yaşında

Nilüfer Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Nilüfer Halk Dansları Topluluğu’nun 18.

Nilüfer Halk Dansları Topluluğu 18 yaşında

27 Şubat 2018 09:35

yaşı, düzenlenen gecede kutlandı.


Ulusal ve uluslararası organizasyonlarda hem Bursa’yı hem de Türkiye’yi en iyi şekilde temsil eden Nilüfer Belediyesi Nilüfer Halk Dansları Topluluğu 18. yaşına girdi. Nilüfer Halk Dansları Topluluğu’nun kuruluş yıldönümü Karya Davet’te düzenlenen gecede kutlandı.


Nilüfer Halk Dansları Topluluğu’nda yer alan yaklaşık 250 kişi ve halk dansları eğitimlerine katılanların yanı sıra Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Ahmet Kılıç ile Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç da katıldı.


Sanat yönetmenleri Miray Orduseven ve Mükteda Altıner’in sunumuyla başlayan gecede Nilüfer Belediyesi Nilüfer Halk Dansları Topluluğu’nun çalışmaları hakkında bilgi verildi.


Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç da yaptığı konuşmada, Nilüfer Halk Dansları Topluluğu’nun başarılarıyla gurur duyduklarını belirtti. Nilüfer Belediyesi Nilüfer Halk Dansları Topluluğu’nun birlik beraberlik ruhu içerisinde her alanda daha çok başarılara imza atacağına inandıklarını belirten Özkılınç, emeği geçenleri kutladı.


Konuşmaların ardından 18. yıl pastasını Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Ahmet Kılıç, Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç ve sanat yönetmenleri birlikte kesti. Nilüfer Belediyesi Roman Orkestrası da seslendirdiği parçalarla geceye katılanlara renkli anlar yaşattı.




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