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29 Haziran 2017 09:41

Nilüfer ile Hanau arasındaki ilişkiler yeni projelerle güçlenecek

Hanau-Nilüfer Dostluk Derneği Başkanı Mehmet Kuşçu ve Yönetim Kurulu Üyesi Matthias Obier, Başkan Bozbey’i makamında ziyaret ederek, Nilüfer Belediyesi ile birlikte hayata geçirilecek projeleri görüştü.

Nilüfer ile Hanau arasındaki ilişkiler yeni projelerle güçlenecek

29 Haziran 2017 09:41


Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Nilüfer’in kardeş kenti Hanau’dan gelen heyeti ağırladı. Hanau - Nilüfer Dostluk Derneği Başkanı Mehmet Kuşçu ve Yönetim Kurulu Üyesi Matthias Obier’i Bodzbey’i Nilüfer Belediyesi Halk Evi’ndeki makamında ziyaret etti. Ziyarette, kardeş şehir ilişkileri kapsamında planlanan projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Mehmet Kuşçu ziyaret zırasında Hanau Belediye Başkanı Claus Kaminsky’nin yazılı mesajını da Başkan Bozbey’e iletti.


İki kurum arasındaki ilişkilerin örnek nitelikte olduğunu kaydeden Kuşçu, Hanau’dan teknik bir heyetin Nilüfer’e gelerek çalışmaları yerinde gözlemleyeceğini belirtti.


İki kent arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinden yana olduğunu söyleyen Başkan Bozbey de hayata geçirilecek projelerin, Nilüfer ve Hanau’da yaşayanlar arasındaki ilişkileri üst seviyelere çıkaracağını ifade etti.


Nilüfer Belediyesi ile Hanau - Nilüfer Dostluk Derneği arasındaki iş birliği çalışmalarının devam edeceğini söyleyen Bozbey, Türkiye ve Avrupa’ya örnek ilişkiler sergilemek istediklerinin de altını çizdi.




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