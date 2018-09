Nilüfer ismini taşıyanlar buluştu

Nilüfer’de oturan ve adı Nilüfer olan her yaştan Nilüferli’nin katıldığı buluşma renkli görüntülere sahne oldu.

Nilüfer Belediyesi’nin Holiday Inn Otel’de düzenlediği kahvaltıya ismi Nilüfer olan çocuk, genç, yaşlı her yaştan Nilüferli katıldı. Konukları, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 95. kuruluş yıl dönümü nedeni ile kahvaltıya katılamayan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey adına, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman ve Nilüfer Belediyesi Başkan Koordinatörü Dr. Sibel Özer ağırladı.

Buluşmada konuşan Özer, “Bu yıl yedincisini gerçekleştirdiğimiz bu etkinliğe inanıyorum ki önümüzdeki yıllarda daha da büyük bir katılım olacak. Başkanımız Mustafa Bozbey de kahvaltıya katıldığınız için sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyor” dedi.

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de Nilüferli Nilüferlere görüntülü mesaj ile seslendi. Başkan Bozbey mesajında “Sevgili Nilüferlerimiz, kentimizle aynı adı taşıyan sevgili konuklarımız, hoş geldiniz. Bugün, sizlerle birlikte olmak en büyük dileğimdi. Bu buluşmanın heyecanını inanın her yıl yaşıyorum. Yanınızda olamadığım için de beni affetmenizi diliyorum. Bu defa sizinle olamıyorum ama, gelecek yıl, daha büyük bir coşkuyla paylaşacağımız dakikaları şimdiden iple çekiyorum. Kentimizle adaş olan sizlerden gelecek her türlü öneriye açığız ve her konuda önerilerinizi bekliyoruz.Yalnızca bugün değil, her gün bizlerle iletişimde olarak kentimizi daha iyiye, daha güzele, daha mutlu yarınlara birlikte taşıyalım. Hepinize katılımınız için teşekkürler, mutlu günler diliyorum” ifadelerini kullandı.

Keyifli geçen kahvaltı sonrasında Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman katılımcıların istek ve önerilerini de dinledi.