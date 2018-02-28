Nilüfer Kadın Korosu Gemlik’i coşturdu

UÜ Gemlik Kampusu Asım Kocabıyık Kültür Merkezi’ndeki konser ilgi gördü. Rast makamındaki eserlere yer verilen ilk bölümde Gülay Sürücü, Kader Tekelioğlu ve Semra Güney, popüler 45’liklerle nostalji rüzgarının estiği ikinci bölümde de Ayşe Yazgan, Handan Selamet, Melekber Günay, Aynur Öztan birer şarkı seslendirdi.

Şef. Dr. Aysel Gürel, bu yıl 8’incisi gerçekleştirilen ve artık geleneksel hale gelen Gemlik konserinde ANAÇEV’e katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Ayrıca bu yıl gerçekleştirecekleri “Sokak Hayvanları” projesine de işaret eden Gürel, ”Ağzı dili olup da konuşamayan can dostlarımız için bir dizi konser planlayarak bu konuda da farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Gemlik halkının da bu konuda gereken hassasiyeti göstereceğine inanıyoruz” dedi.