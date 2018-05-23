Nilüfer Kadın Korosu huzurevi sakinlerini ağırladı

Nilüfer Kadın Korosu Bursa Büyükşehir Belediyesi Huzureviden davet ettikleri misafirlerle sohbet edip, onlarla birlikte şarkılar söylediler. Koro Şefi Dr. Aysel Gürel, “Zaman zaman huzurevindeki yaşlılarımızı ziyaret edip, orada konser verip onlarla birlikte oluyor, onların gönüllerini alıyoruz. Bu kez de onlara bir değişiklik olması açısından koro çalıştığımız mekanımıza onları davet ettik. Aramıza katıldılar, şarkılarımızı birlikte seslendirdik, hediyelerimizi takdim ettik. Hatta onlara şarkı söylettik. Yüzlerindeki o mutluluğu görmek, hayır dualarını duymak bizleri çok duygulandırdı” dedi.

Koronun geçtiğimiz yıllarda cezaevindeki kadınlara da moral konserlerini verdiğini ifade eden Gürel “Yaptığımız sahne konserleriyle sosyal sorumluluk gereği birçok kuruma ekonomik katkı sağladık. Bu tür birlikteliklerle de moral ve motivasyona yönelik manevi amaçlı katkı sağlıyoruz” diye konuştu.

Nilüfer Kadın Korosu, 28 Mayıs Pazartesi günü iftar sonrası Nilüfer Belediyesi önündeki Ramazan Sokağında vereceği 137’inci konseriyle yeni döneme farklı projelerle hazırlanmak üzere sezonu kapatacak.