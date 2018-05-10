Nilüfer Kadın Korosu lokma dağıttı.

Geniş bir katılımla gerçekleşen lokma günü keyifli anlara sahne oldu. Ataevler Güney Park Cafe’de “Nilüfer Kadın Korosu 1.Geleneksel Lokma Günü” adı altındaki etkinliğe İl Emniyet Müdürü Osman Ak’ın eşi Fatma Ak, sivil toplum kuruluşlarının kadın başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Yapılan bağışlarla böyle bir hayır yapmayı planladıklarını ifade eden Dernek Başkanı ve Koro Şefi Dr. Aysel Gürel “İlkini gerçekleştirdiğimiz bu etkinliği gelenekselleştirmek amacıyla yola çıktık. Gördüğümüz ilgi umduğumuzun çok ötesinde oldu. Bu kadar geniş bir katılımın olmasından çok mutlu olduk. Sanırım artık Bursa bizim koromuzu iyi tanıyor ve etkinliğimizin keyifli geçeceğini artık tahmin ediyorlar” dedi. Yaklaşık 650 kişiye lokma dağıtıldığını ifade eden Gürel “Bu tür etkinliklerle kültürümüzde yer alan paylaşım, birlik ve beraberlik de yaşatılıyor. Çok güzel ve anlamlı olan bu geleneğimizi unutmamalıyız ve unutturmamalıyız” dedi.

Lokmaların keyifle yenildiği bu günde; canlı müzik eşliğinde danslarla coşan kadınlar, bir yandan da şarkılara eşlik ettiler. Kazananlara hediyelerin takdim edildiği yarışmalar da, güne ayrı bir heyecan kattı. Yapılan etkinliğin, bilinen lokma günlerinden çok daha değişik olduğunu ifade eden konuklar “Bu kadar eğlence çeşitliliğini hiç bir lokma gününde görmedik ve çok eğlendik. Bu da Nilüfer Kadın Korosu’nun farklılığını ortaya koyuyor” dediler.