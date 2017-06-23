Nilüfer Kadın Korosu Ramazan Sokağı’nda mest etti

Nilüfer Belediyesi’nin, Cumhuriyet Meydanı’nda kurduğu Ramazan Sokağı’nda konser veren Nilüfer Kadın Korosu, izleyenlere müzik ziyafeti yaşattı. Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında verdiği konserlerle dikkat çeken Nilüfer Kadın Korosu, keyifli bir konserle daha Nilüfer Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan Ramazan Sokağı’nda sanatseverlerin karşısına çıktı. Şef Aysel Gürel yönetimindeki koro, Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği’nin yanı sıra pop müziğinden de şarkılar seslendirdi. İzleyenlerin de şarkılara zaman zaman eşlik ettiği gecede solistler performanslarıyla büyük alkış aldı.

İki saate yakın süren konser sonunda Nilüfer Belediye Başkan Vekili Pınar Göz, Şef Aysel Gürel’e Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey adına çiçek vererek koroyu kutladı.