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28 Kasım 2017 10:38

Nilüfer Kadın Korosu sıra gecesi ile coşturdu

Toplumsal duyarlılık ve sosyal sorumluluk projelerine destek amaçlı konserleriyle Bursa’yı aşıp ülke çapında adını duyuran ve 175 koristten oluşan Nilüfer Kadın Korosu, Bursa Valiliği ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Bursa İl Müdürlüğü tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü Etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserde sahneye çıktı.

Nilüfer Kadın Korosu sıra gecesi ile coşturdu

28 Kasım 2017 10:38


Konserin açılışı Koro Şefi Dr Aysel Gürel’in sözlerini yazıp bestelediği "Kadın Marşı" ile yapıldı. Bin koltuk kapasiteli Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Orhan Gazi Salonu’nu tıklım tıklım dolduran izleyiciler, ilk bölümde türkülerle coşarken, ikinci bölümdeki sıra gecesi ile eğlence tavan yaptı.


Koristler çiğköfte yoğurdu, konser sonunda izleyenlere ikram etti. Birçok izleyici konseri merdivenlerde oturarak izlerken, boşluklara takviye koltuklar da getirildi.


Koristlerden oluşan halk dansları grupları da konsere renk kattı. Saadet Çağman ve Hikmet Birgül, Atatürk’ün Kars’a gelişinde bestelenen "Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa" türküsü eşliğinde yaptıkları gösteriyle alkış topladı. Konserde Narcan Kavcıoğlu ve Gülsenem Yılmaz da solist olarak görev yaptı.


Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ile Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak’ın da izlediği konser sonunda Bursa Vali Yardımcısı Ergun Güngör ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Bursa İl Müdürü Erkut Öneş Şef Dr. Aysel Gürel’e çiçek vererek teşekkür etti.




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