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05 Haziran 2018 11:09

Nilüfer Kadın Korosu’ndan iftar

Nilüfer Kadın Korosu Derneği, Kültürpark Salon Medya’da düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.

Nilüfer Kadın Korosu’ndan iftar

05 Haziran 2018 11:09

İftar sonrasında hoş sohbetlerin edildiği gecede keyifli anlar yaşandı.


2017-2018 kış sezonunu yoğun bir programla geride bırakan Nilüfer Kadın Korosu üyeleri bu kez iftarda bir aradaydı. Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında yapılan konserlerle bu sezonun da çok yoğun geçtiğini hatırlatan Nilüfer Kadın Korosu Derneği Başkanı ve Koro Şefi Dr. Aysel Gürel, “Son konserimizi Nilüfer Ramazan Sokağı’nda verdik. Bu mübarek günlerin uhrevi havasını yaşamak üzere iftarda da buluştuk. Biz çok büyük bir aileyiz. Birlikte vakit geçirmekten de çok büyük keyif alıyoruz" dedi. Gürel, yaz tatilinin 2018-2019 sezonu için hazırlanmak üzere güzel bir fırsat olacağını da kaydetti.




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