Nilüfer Kadın Korusu’nun kültür gezileri başladı

Tamamlanan konser sezonunun yorgunluğunu atmak ve yeni sezona daha enerjik hazırlanmak için bir araya gelen koro üyeleri kültür turlarıyla hem Türkiye’yi tanıyor hem motivasyon sağlıyor.

Yılın ilk kültür turuna Ege Bölgesi ile başlayan koro, İzmir Urla’daki “Köstem Zeytinyağı Müzesi”ni ziyaret etti. Zeytinyağının ilkel yapımından, günümüz yapımına kadar adım adım sergilendiği müzede müze görevlisi koro üyelerine geçmişten günümüze zeytinyağı yapımını anlattı, bilgiler verdi. Anlatılanları ilgiyle izleyen koro üyeleri bu şifa kaynağının türkülere konu olmuş sözlerini "Zeytinyağlı biz yeriz aman, basma da fistan giyeriz aman” diye değiştirerek müzede mini de bir konser verdi.

Müzeyi ziyarete gelen diğer ziyaretçiler de koronun seslendirdiği bu türküye eşlik ettiler. Koro Şefi Aysel Gürel, “Yıl içinde konser sezonumuz oldukça yoğun geçiyor. Konserlerimizi sosyal projelere destek amaçlı yapıyor olmamız nedeniyle çok fazla konser talebi alıyor ve daha çok destek verebilmek maksadıyla mümkün olduğunca bu talepleri geri çevirmemeye gayret ediyoruz. Haziran-Eylül arası tatile girmemiz koronun dinlenmesi açısından iyi oluyor. Ama bu ayları da boş geçirmeyip, ülkemizin kültürel zenginliklerini tanımak için de kültürel turlar düzenliyoruz” dedi.