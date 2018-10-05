Nilüfer Kent Konseyi'den yeni döneme “merhaba”

Nilüfer Kent Konseyi yeni sezona ‘merhaba' dedi.

Kent Konseyi'nde düzenlenen kokteyle Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Kent Konseyi Başkanı Fehmi Enginalp ve gönüllüler katıldı. Nilüfer Kent Konseyi çalışanları ve gönüllülere çalışmalarından dolayı teşekkür eden Mustafa Bozbey, “Nilüfer Kent Konseyi çalışmaları birçok yerde övgüyle anlatılıyor. Daha çok yapacak işimiz var. Kent Konseyi sivil bir kuruluştur. Kent Konseyi başkanları sivil olmalı ve halkı temsil etmelidir. Bütün gönüllülerimize teşekkür ediyorum. Nilüfer ‘de Mahalle Komiteleri'nin daha faal çalışmalarıyla, kent konseyimizle birlikte demokrasiyi sokağımıza mahallemize yerleştirip ülkeye yayma arzusundayız. Yeni dönemde başarılı çalışmalar diliyorum” dedi.