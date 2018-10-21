Nilüfer Kent Konseyi'nde iki meclis daha kuruldu

Nilüfer Kent Konseyi'nin seçimsiz yapılan genel kurulunda emekliler grubunun meclise dönüştürülmesine ve çevre meclisi oluşturulmasına karar verdi.

Nilüfer Kent Konseyi 17. Olağan Genel Kurulu, Karaman Dernekler Yerleşkesi'nde gerçekleşti. Toplantıya, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Fehmi Enginalp ile Nilüfer Kent Konseyi gönüllüleri, mahalle komiteleri üyeleriyle, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katıldı. Genel Kurul gündemine geçilmeden önce konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Nilüfer Kent Konseyi'nin, yaptığı çalışmalarla Türkiye'deki önder kent konseylerinden biri olduğunu belirtti. Kent konseylerinin sivil bir inisiyatif olduğunu ifade eden Bozbey, gerektiğinde işbirliği yaptığı kurumları dahil eleştirebilme kabiliyetinde olması gerektiğine vurgu yaptı. Nilüfer Kent Konseyi'nin böyle bir özelliği olduğunu belirten Bozbey, emeği geçen,katkı koyan herkese teşekkür etti.

Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Fehmi Enginalp de, Nilüfer Kent Konseyi ve bünyesindeki grup ve meclisler ile yürütme kurulunun çalışmalarını anlattı. Enginalp, kentin sorunlarının giderilmesi noktasında çözümler ürettiklerini de sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Fehmi Enginalp'in divan başkanlığında genel kurula gerçekleştirildi. Genel kurulda, Nilüfer Kent Konseyi bünyesinde bulunan emekliler grubunun kapsamını genişleterek emeklilerin üretim, iş, kültür sanat gibi alanlarda aktif olarak var olabilmesi için çalışmalar yapmak, hakları konusunda bilgilendirilmelerini sağlamak, projeler geliştirmek ve emeklilerin, girişimci, araştıran, üreten bireyler olmalarını desteklemek amacıyla Emekliler Meclisi'ne dönüştürülmesi ele alındı. Ayrıca çevreye karşı duyarlılığa dikkat çekmek, bu yönde çalışmalar yapmak için çevre meclisinin oluşturulması görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda Nilüfer Kent Konseyi Emekliler Meclisi ile Çevre Meclisi'nin kurulmasına oy birliğiyle karar verildi.