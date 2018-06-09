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09 Haziran 2018 12:29

Nilüfer Kent Orkestrası’ndan muhteşem konser

Nilüfer Belediyesi’nin Ramazan Sokağı etkinlikleri kapsamında sahne alan Nilüfer Kent Orkestrası, verdiği konserle izleyenlere müzik ziyafeti sundu.

Nilüfer Kent Orkestrası’ndan muhteşem konser

09 Haziran 2018 12:29


Nilüfer Belediyesi’nin Nilüfer Cumhuriyet Meydanı’nda açtığı Ramazan Sokağı,


her gece farklı etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Ramazan Sokağı’nda bu defa Nilüfer Kent Orkestrası Bursalılarla buluştu. Ramazan ayının sonuna yaklaşıldığı günlerde sahne alan Nilüfer Kent Orkestrası, seslendirdiği eserlerle izleyenlerden tam not aldı. Unutulmaz eserler ve popüler şarkılarla izleyenlerin karşısına çıkan Nilüfer Kent Orkestrası iki saat süren konser sonunda ayakta alkışlandı.


Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Adil Kayaoğlu, Başkan Bozbey adına Şef Dr. Çağrı Şen’e çiçek vererek kutladı.


Nilüfer Belediyesi’nin mahalle iftarları da Doğanköy’de devam etti. Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve CHP Nilüfer İlçe Başkanı Mehmet Turan Tansal’ın da katıldığı iftarda bin 500 kişi Ramazan coşkusu yaşadı. Mahalle halkıyla birlikte iftar yapan Başkan Mustafa Bozbey, yemek sonrası vatandaşlarla çay içerek sohbet etti.




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