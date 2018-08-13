Nilüfer kurban bayramına hazır

Bozbey, kesim hizmetinin de belirlenen noktalarda kurallarına uygun şekilde yapılacağını açıkladı.

Alaaddinbey Hayvan ve Kurban Pazarı’nda bayram öncesi hareketlilik yaşanıyor. Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de, her kurban bayramı öncesi küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık almak isteyen vatandaşların ilk adresi olan Alaaddinbey Hayvan ve Kurban Pazarı’nı ziyaret etti. Kurbanlık hayvan almaya gelen vatandaşlar ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen satıcılarla sohbet eden Mustafa Bozbey, hayırlı işler dileklerini de iletti.

Vatandaşların, Alaaddinbey Hayvan ve Kurban Pazarı’nda güvenli ve huzurlu bir ortamda alışveriş yaptıklarını ifade eden Mustafa Bozbey, “Nilüfer Belediyesi olarak buraya gelen vatandaşlarımızın son derece mutlu, huzurlu ve güven ortamı içinde alışveriş yapmalarına yıllardır olanak sağlıyoruz. Vatandaşlarımızın bu anlayışımızın, hedefimizin karşılığını görmesi ve bizlere iletmesi, bizi ayrıca mutlu etti. İşletme sahibi ve hayvan satıcılarının aynı anlayışla hizmet vermesi bizleri sevindirdi. Vatandaşlarımız, gönül rahatlığıyla Alaaddinbey Hayvan ve Kurban Pazarı’na gelerek alışverişlerini yapabilirler” dedi.

Nilüfer Belediyesi olarak kurban bayramı hazırlıkları tamamladıklarını belirten Başkan Mustafa Bozbey, belirlenen kesim noktalarında vatandaşlara hizmet vereceklerini söyledi. Sağlık ve çevre konusuna büyük önem verdiklerini ifade eden Başkan Bozbey, vatandaşların kurbanlarını dini hükümlere uygun bir şekilde kestirmelerine yardımcı olacaklarını dile getirdi. Nilüfer Kaymakamlığı Başkanlığı’nda kurulan Nilüfer Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından belirlenen yerler dışında denetimsiz ve kontrolsüz kurban satışı ve kesimine izin verilmeyeceğinin altını çizen Başkan Bozbey, belirlenen yerler dışında, açık alanda ve hayvanlara eziyet ederek kesim yapanlara Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerekli cezai işlemler uygulanacağı ifade etti.

Başkan Mustafa Bozbey, Alaaddinbey Hayvan ve Kurban Pazarı’nda bulunan kesim noktasında bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günleri, diğer kesim noktalarında da bayramın birinci günü kesim hizmeti verileceğini söyledi. Başkan Mustafa Bozbey, Alaaddinbey Kurban ve Hayvan Pazarı dışından kurban alan vatandaşların da hayvan pazarında kesim hizmetinden faydalanabileceğinin altını çizdi.

İhsaniye, Ataevler, Karaman, Konak, Kültür, Cumhuriyet (Gazi), Esentepe, Çamlıca, Altınşehir, Yüzüncüyıl, Üçevler, Fethiye, Görükle (Şantiye), Balkan (Pazar yeri), Kayapa, Gölyazı (Balık mezatı), Kızılcıklı (Hasanağa Toki) mahallelerinde gerekli kesim düzenekleri ve askılıkların Nilüfer Belediyesi tarafından hazırlanacağını söyleyen Başkan Bozbey, bu alanlarda kasaplı kesim hizmeti verilmeden, vatandaşların kendi imkanlarıyla kesim yapabileceklerini ifade etti. Başkan Bozbey, hazırlanan alanlarda kurban kesimi yapacak vatandaşlara, Nilüfer Belediyesi tarafından içinde poşet, eldiven, ıslak mendil ve kurban kesim broşürü bulunan paketler dağıtılacağını, kesim ekipmanları, hortum, konteyner ve temizlik personeli bulunduracaklarını belirtti. Başkan Bozbey, kurban alacak vatandaşların sevk raporu, veteriner sağlık raporu ve pasaportu ile kulak küpesi olan hayvanları tercih etmeleri konusunda uyardı.

Zabıta ekipleri görev başında

Vatandaşlar, 444 16 03 numaralı telefondan Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, 413 32 61 numaralı telefondan da Alaaddinbey Hayvan ve Kurban Pazarı’ndan kurban kesim hizmetleri ile ilgili bilgi alabilir.

Vatandaşlar ayrıca, Kurban Bayramı süresince görev başında olacak Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine de 444 16 03 ve 246 73 65-numaralı telefonlardan ulaşabilecek.