Nilüfer Kütüphane Günleri başlıyor

Nilüfer Belediyesi, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek Nilüfer Kütüphane Günleri'ni düzenliyor. Sekiz gün boyunca kütüphanelerin içinde “İktidar” alt başlığıyla düzenlenecek söyleşi ve atölyeler herkese açık olacak.

Kütüphanelerin yalnızca bilginin derlendiği mekânlar değil, merakın beslendiği yaşayan yerler olduğu anlayışıyla on yılı aşkın süredir hizmetlerini sürdüren Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri, bu yıl Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek Nilüfer Kütüphane Günleri'ni düzenliyor. 29 Eylül-6 Ekim 2018 tarihleri arasında “İktidar” alt başlığıyla gerçekleştirilecek Nilüfer Kütüphane Günleri'nde, kütüphanelerin içinde söyleşi ve atölyeler düzenlenecek. Bu yıl ilki düzenlenecek olan Nilüfer Kütüphane Günleri'nde, güncelliğini hiç yitirmeyen “İktidar” kavramı sosyoloji, tarih, edebiyat ve sanat gibi farklı disiplinlerde tartışılacak.

Nilüfer Kütüphane Günleri kapsamındaki söyleşi ve atölyeler, Nilüfer'in beş ayrı kütüphanesinde düzenlenecek. 29 Eylül Cumartesi 14.00'da Misi Yazıevi'nin açılışı ile başlayacak Kütüphane Günleri'nin ilk oturumunda Sema Kaygusuz, “Edebiyat ve İktidar” konusunu ele alacak. Hemen ardından yine Misi Yazıevi'nde saat 16.00'da gerçekleştirilecek oturumda Murat Sevinç ve Nilgün Toker, “Farklı Bir İktidar” başlığıyla Nilüferlilerle buluşacak.

Nilüfer Kütüphane Günleri'nin ikinci gününde İsveç Konsolosluğu iş birliğiyle hazırlanan “Burada Çocuk Büyüyor-İsveç Çocuk Edebiyatı Sergisi” açılacak. 30 Eylül Pazar günü saat 14.00'de Çocuk Kütüphanesi'nde açılacak serginin ardından da saat 15.00'de Misi Yazıevi'nde Behiç Ak ve Mehmet Erkurt'un katılımı ile “Çocuk Edebiyatında Güç İlişkileri” söyleşisi gerçekleştirilecek.

2 Ekim Salı günü saat 19.00'da Akkılıç Kütüphanesi'nde düzenlenecek olan “Edebiyatta Merkez Taşra İlişkisi” oturumuna Selim Temo, Mesut Varlık ve Bursa'da yaşayıp üreten yazar, şair ve yayıncılar Nuri Demirci ve Hilmi Haşal Konuk olacak.

3 Ekim Çarşamba günü saat 19.00'da Şiir Kütüphanesi'nde gerçekleştirilecek “Toplumsal Cinsiyet ve İktidar” söyleşisinde toplumsal cinsiyet kimlikleriyle iktidar arasındaki ilişki irdelenecek. Söyleşiye Ahmet Tulgar, Tayfun Atay ve Pelin Buzluk katılacak.

Bursa'nın tarihsel kimliği ve iktidarla olan ilişkisi de Raif Kaplanoğlu, Yusuf Oğuzoğlu, Burcu Kurt ve Hacı Tonak'ın konuk olduğu “İktidarın Yamacında Bursa” söyleşisinde konuşulacak. Söyleşi, 4 Ekim Perşembe günü saat 19.00'da Akkılıç Kütüphanesi'nde düzenlenecek.

Son yıllarda çokça tartışılan iktidarın kültür alanına etkileri, 5 Ekim Cuma günü saat 19.00'da Şiir Kütüphanesi'nde düzenlenecek “Kültürel İktidar” söyleşisinde incelenecek. Söyleşiye Yüksel Taşkın, Fırat Yücel, Hidayet Şefkatli Tuksal, Harun Tekin konuk olacak.

Nilüfer Kütüphane Günleri'nin son oturumunda ise medya ve iktidar ele alınacak. 6 Ekim Cumartesi günü saat 18.00'da Sevilay Çelenk, Özgür Mumcu, Mehveş Evin ve Hakkı Özdal'ın konuk olacağı söyleşi, Akkılıç Kütüphanesi'nde gerçekleştirilecek.

Nilüfer Kütüphane Günleri kapsamında birçok atölye de düzenlenecek. Çocuk ve İktidar Atölyesi'ni Füsun Çetinel; İktidar Konulu Bir Romanın Derin Okuması Atölyesi'ni Hakan Akdoğan; Şiir ve İktidar Atölyesini Sevil Şahin Hakverdi; Ergen ve İktidar Atölyesi'ni Psikolog Gizem Ozan Aslan; Kadın ve İktidar Atölyesini de Nilay Yılmaz yürütecek.

Düzenlenen Nilüfer Kütüphane Günleri'nin katılımcıları hem bilgi üretiminin bir parçası haline getireceğini hem de yeni ilişkiler kurmak anlamında önemli olduğunu belirten Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, herkesi iktidar üzerine konuşmaya ve düşünmeye davet etti.