Nilüfer Müzik Festivali bu yaza damgasını vuracak

Nilüfer Belediyesi, bu yıl da çok konuşulacak bir organizasyona imza atıyor. İlki 2015 yılında düzenlenen Nilüfer Müzik Festivali bu sene dördüncü kez yapılacak ve dopdolu programıyla müzikseverlere unutulmaz günler yaşatacak. “Dünyayı sev, geyiği öp, festivale gel” sloganıyla Balat Atatürk Ormanı’nda düzenlenecek festival, zengin sanatçı listesiyle, on binlerce kişiyi ağırlamaya hazırlanıyor. Müzikseverler 3 gün boyunca müziğe doyacak. Festivalde müziğin sevilen isimleri, 3 ayrı sahnede aralıksız müzikle katılımcılara eğlence dolu anlar yaşatacak.

11’i yabancı toplam 28 isim ve grubun yer alacağı Nilüfer Müzik Festivali’nde sahne alacak isimler arasında Selda Bağcan da var. Ünlü sanatçı, İsrailli surf-rock grubu Boom Pam ile Nilüfer Müzik Festivali’nde hayranlarının karşısına çıkacak.

Festivalde büyük sahnede müzik tutkunlarının karşısına çıkacak diğer isimler arasında rock müziğin güçlü sesi Şebnem Ferah, 20 yıldır gönüllerdeki yerini koruyan Mor ve Ötesi, kısa sürede üne kavuşup, dünya çapında yüzden fazla konser veren İsviçreli pop müzik grubu Kadebostany ile İngiltere’de kurulan Metronomy de var.

Nilüfer Müzik Festivali’nde ikinci sahnede konser verecek isim ve gruplar ise şöyle olacak:

Büyük Ev Ablukada ‘Fırtınayt’, Ceyl’an Ertem, Acid Arab, Xinobi Live, Hey Douglas, Leoniden, Manuş Baba, Vega, Sattas, Ezhel, Evgeny Grinko, Weval, İntergalactic Lovers, Findlay, Melek Mosso, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Korhan Futacı, Max the Sax. Üç sahnede konserlerin gerçekleşeceği Nilüfer Müzik Festivali’nde ayrıca Sedef Sebüktekin, Can Ozan, Palmiyeler, Nova Norda ve Dolu Kadehi Ters Tut da üçüncü sahnede verecekleri konserlerde sevenleri ile buluşacak.

Bilet satışları devam eden Nilüfer Müzik Festivali’nde isteyenler belirlenen alanda çadır kurarak müziğe doyacak.

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, bütün müzik tutkunlarını 7-8 ve 9 Eylül 2018 tarihinde festivale davet etti. Mustafa Bozbey, festivalin, müziğin birleştirici gücünden hareketle düzenlendiğini ifade etti. Nilüfer Müzik Festivali’nin, gerçekleştirilecek atölyeler, oyun alanı, tasarım stantları, farklı ve yerel yeme-içme duraklarıyla katılımcılara bol müzik, bol eğlence vaat ettiğini ifade eden Başkan Mustafa Bozbey, bütün müzik tutkunlarına, “Dünyayı sev, geyiği öp, festivale gel” sloganıyla düzenlenen festivale katılma çağrısında bulundu.