İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Nilüfer müzik festivalinin sağlık sponsorluğunu Medicana üstlendi

Medicana Bursa Hastanesi Nilüfer Belediyesi tarafından gerçekleştirilen binlerce müzikseveri her yıl Bursa’da bir araya getiren Nilüfer Müzik Festivali’nin sağlık sponsorluğunu üstlendi. Sanatın ve sporun her zaman yanında olduklarını ve olacaklarını ifade eden Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Necip Kozalı; ‘’Medicana Bursa Hastanesi olarak sanatın ve sporun yanında her zaman olmayı planlıyoruz. Bu tür organizasyonların sağlık sponsorluğunu üstlenerek destek oluyoruz. Her şeyin başı sağlıktır. Ancak sanat ve sporunda sağlıklı bir toplumun gelişiminde çok destekleyici olduğunun da farkındayız. Bu sebeple bu tur organizasyonların en büyük destekçisi olmaya her zaman devam edeceğiz. Sağlığı korumak, tedavi etmekten daha az maliyetlidir’’ mottosuyla koruyucu hekimliğe dikkat çekmek amacıyla Nilüfer Belediyesi ile gerçekleştirmiş olduğumuz protokol gereği Medicana Bursa Hastanesi olarak Nilüfer Belediyesinin düzenlediği şenlik, konser ve spor müsabakaları gibi katılımın yoğun olduğu etkinliklerde Acil Yardım Ambulansımız ve sağlık personelimiz tarafından gerekli destek verilecektir" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.