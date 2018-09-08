Nilüfer müzik festivalinin sağlık sponsorluğunu Medicana üstlendi

Medicana Bursa Hastanesi Nilüfer Belediyesi tarafından gerçekleştirilen binlerce müzikseveri her yıl Bursa’da bir araya getiren Nilüfer Müzik Festivali’nin sağlık sponsorluğunu üstlendi. Sanatın ve sporun her zaman yanında olduklarını ve olacaklarını ifade eden Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Necip Kozalı; ‘’Medicana Bursa Hastanesi olarak sanatın ve sporun yanında her zaman olmayı planlıyoruz. Bu tür organizasyonların sağlık sponsorluğunu üstlenerek destek oluyoruz. Her şeyin başı sağlıktır. Ancak sanat ve sporunda sağlıklı bir toplumun gelişiminde çok destekleyici olduğunun da farkındayız. Bu sebeple bu tur organizasyonların en büyük destekçisi olmaya her zaman devam edeceğiz. Sağlığı korumak, tedavi etmekten daha az maliyetlidir’’ mottosuyla koruyucu hekimliğe dikkat çekmek amacıyla Nilüfer Belediyesi ile gerçekleştirmiş olduğumuz protokol gereği Medicana Bursa Hastanesi olarak Nilüfer Belediyesinin düzenlediği şenlik, konser ve spor müsabakaları gibi katılımın yoğun olduğu etkinliklerde Acil Yardım Ambulansımız ve sağlık personelimiz tarafından gerekli destek verilecektir" dedi.