Nilüfer Nikah Evi’nde “08.08.2018” yoğunluğu

08.2018 tarihinde nikah yoğunluğu yaşandı. 30 çiftin nikahının kıyıldığı bu özel tarihte Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de çiftlerin heyecanına ortak oldu.

Nilüfer’de çok sayıda çift, mutlu bir yuva kurmak için 08.08.2018 tarihini seçti. Nilüfer Belediyesi Nikah Evi’nde de bu anlamlı tarihte yoğunluk yaşandı. 08.08.2018 tarihini kendileri için özel kılmak isteyen 30 çift, Nilüfer Nikah Evi’nde masaya oturdu. Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de çiftlerin heyecanına ortak oldu. Ezgi Yalçın ve Çağrı Öngüner çiftinin nikahını kıyan Başkan Bozbey, gençlere ömür boyu mutluluklar diledi. Başkan Bozbey, "Hepimizin sevgiyi içimizde hissetmemiz, çevremize yaymamız gerekiyor. Bunu yaptığımız takdirde iyi bir insan, güzel bir insan oluruz. Aynı zamanda da yaymış olduğumuz o güzel enerjiyle çevremizi de gülümseten insan oluruz. Sevginizin ömür boyu sürmesini diliyorum" dedi.

08.08.2018 tarihinde dünya evine giren çiftler de böyle bir tarihte evlenerek evlilik tarihlerine farklı anlam katmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.